Раскопки на Почтовой площади заливает водой: люди перекрыли дорогу

В Киеве в районе раскопок на Почтовой площади произошло ЧП: подземное пространство, где обнаружили древнюю улицу времен Киевской Руси, залило водой. Артефакты накрыли пленкой, однако воды настолько много, что она не сможет защитить раскопки.

По словам активистов, потоп продолжается уже второй день. Люди жалуются, что коммунальщики не перекрывают воду, которая продолжает течь в месте раскопок. В знак протеста сегодня утром люди перекрыли автомобильное движение на дороге возле Почтовой площади, а также лентами закрыли проход на пешеходной части.

Ранее сообщалось, что участок прибрежного городского квартала средневекового Киева (XI—XIX вв.) на Почтовой площади, где уже несколько лет ведутся археологические раскопки слоев времен Киевской Руси, в скором времени может получить статус недвижимого памятника Украины национального значения. С таким письмом в Минкультуры обратился департамент культуры КГГА.

Ранее, в начале июля стройку на Почтовой площади остановили на неопределенное время. В четверг депутаты Верховной Рады одобрили постановление, которым поручили Кабмину присвоить уникальным раскопкам на площади статус памятника нацзначения, и рекомендовали правительству и столичной мэрии запретить строительные работы на участке, а также создать музей "Центр средневекового города".

Ранее Киеврада приняла важное решение о создании на Почтовой площади музея, но в то же время депутаты не разорвали инвестиционного договора с застройщиком ТЦ, чего требовали киевские активисты.

Напомним, раскопки на Почтовой площади начались 3,5 года назад, ученые обнаружили древние строения и улицу времен Киевской Руси, а также множество древних артефактов.



