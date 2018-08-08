Ректор Университета "Украина"рассказал о захвате корпуса вуза в Киеве

По данным сотрудников университета, неизвестные ворвались в здание первого корпуса и в настоящий момент удерживают его

Группа из примерно 50 человек во вторник, выгнав из здания всех преподавателей и сотрудников, захватила первый корпус Открытого международного университета развития человека "Украина" (Университет "Украина") в Киеве. Об этом сообщил ректор учебного заведения Петр Таланчук.

"Приезжают 50 орлов в балаклавах, заблокировали все, людям руки выкручивают, выгоняют из кабинетов", - рассказал он в эфире украинского телеканала NewsOne. Ректор назвал случившееся еще одним свидетельством "беззакония в государстве", подчеркнув, что прибывшие полицейские безучастно наблюдали за происходящим. По данным сотрудников университета, неизвестные ворвались в здание первого корпуса и в настоящий момент удерживают его.

Таланчук связал происшествие с решением суда об отчуждении данной недвижимости, которое в настоящее время оспаривается. Он пояснил, что университет брал кредит в банке "Хрещатик", но организацию ликвидировали, а "в этом процессе фирмы, занимающиеся недобрыми делами, выиграли суд о том, что первый корпус учебного заведения принадлежит им". Однако руководство университета, по словам Таланчука, не согласилось с данным решением из-за целого ряда очень грубых нарушений.

В свою очередь, в комментарии сайту "Сегодня" пресс-секреталь Нацполиии Киева Оксана Блищик сообщила, что причиной конфликта, который произошел во вторник вечером, 7 августа, в Киеве в Университете "Украина", по предварительным данным, стали цивильно-правовые отношения. Предварительно известно, что конфликт возник между арендатором, который не платил деньги за аренду помещения, и орендодателем.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось количество рейдерских захватов:отбирают жилье и бизнес. Без решения суда на улицу выбрасывают даже семьи с маленькими детьми.

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