Рождественское чудо: под Киевом спасли рыжего котика

Животное забралось на дерево и не могло спуститься

В Киевской области спасатели помогли освободить домашнее животное из ловушки.

Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, 22 декабря к спасателям Бородянского района обратилась жительница пгт Бородянка с просьбой помочь домашнему любимцу, который забрался на дерево и самостоятельно спуститься с него никак не мог.

На место происшествия выехал дежурный караул. Как выяснилось, кот находился на высоте четырех метров. Спасатели пожарного автомобиля сняли домашнее животное с дерева.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Владелица кота выразила благодарность спасателям, а сам пушистик после спасательной операции отделался легким испугом.

Ранее мы писали о том, как в Киеве спасли кота-экстремала, который четыре дня провел на дереве.

Кстати, ранее спасатели сняли с дерева (ул. Жукова, 21-а) черно-белого кота, который прыгнул на ветки тополя с окна девятого этажа и три дня просидел на верхотуре.