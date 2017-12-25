Рубил топором: в Киеве раскрыли тройное убийство

Вчера, 16:44

Злоумышленник жестоко расправился с людьми, отомстив за обворованную квартиру

Фото: полиция
Фото: полиция

Полицейские установили личность мужчины, которого подозревают в совершении трех резонансных убийств на территории Дарницкого района. Два из них были совершены с помощью топора. Правоохранители установили, что погибшие – связаны друг с другом и вышли на след злоумышленника. Убийства оказались местью за обворованную квартиру.

Еще в конце ноября в Дарницком районе Киева по ул. Масловской местный житель обнаружил на берегу реки труп мужчины с проломленной головой. Тело было прикрыто матрацем. Тогда следственно-оперативная группа после осмотра места происшествия установила, что потерпевшему смертельные удары были нанесены топором.

Через два дня в том же районе, но на ул. Садовой было найдено тело еще одного мужчины – у него была отрублена голова, которая лежала рядом. Полицейские установили, что убитый – 34-летний киевлянин, ранее судимый за квартирные кражи. Уже на следующий день на улице Санаторной правоохранители нашли мертвой его 63-летнюю мать-инвалида. У женщины на теле были многочисленные колото-резаные раны. Установили и связь между двумя погибшими мужчинами – они были приятелями.

"Почти месяц продолжались отработки знакомых и близких убитых, проводился анализ полученной информации и комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В конце концов правоохранители установили мужчину, которого обоснованно подозревают в совершении трех убийств. Это – житель Дарницкого района, ранее судимый за разбойное нападение и убийство, он освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года", – сообщили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, вернувшись домой после освобождения, киевлянин узнал, что 34-летний местный житель, с которым он был знаком, обокрал квартиру его матери.

"В воскресенье злоумышленник встретился с ним на Осокорках возле озера, убил его и отсек голову топором. Затем с помощью мобильного телефона потерпевшего договорился о встрече на берегу реки с сообщником домушника и убил его. После этого расправился с матерью 34-летнего киевлянина, поскольку женщина видела его, когда он заходил в гости", – рассказали о событиях правоохранители. Злоумышленник задержан. Ему может грозить пожизненное заключение.
Киев, убийство, труп
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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