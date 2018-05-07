СБУ установила, что нападение на "киборга" в Киеве организовал гражданин России

Сегодня, 02:26

Организатором нападения на "киборга" Вербича был гражданин РФ

Фото: архив
Фото: архив

СБУ установила, что организатором нападения на АТОшника-защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая  и скрывается в Польше.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше. Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев. Досудебное следствие продолжается", – говорится в сообщении.

"Установлено, что большинство нападавших выехали в Харьков, где по информации СБУ были задержаны сотрудниками полиции", – заявили в пресс-центре.

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В то же время адвокат пострадавшего Дмитрия Вербича Наталья Фещик в комментарии "Громадському" заявила, что среди задержанных только одна женщина причастна к нападению. Ее везут в Киев для избрания меры пресечения.

"Да. Только одна из задержанных причастна к нападению. Это точная информация. Я говорила с начальником уголовного розыска. Ее везут в Киев. 7-8 мая должен решаться вопрос о применении меры пресечения", – сказала Фещик.

Ссылаясь на слова следователя полиции, адвокат отметила, что другие задержанные не причастны к совершению преступления.

"Девушка в них просто проживала, вроде бы другие даже в Киеве никогда не были – их задержали, но отпустили. Относительно того, призналась ли женщина в содеянном, не могу сказать, потому что не видела материалов дела", – добавила она.

По словам адвоката, о местонахождении остальных 4 нападающих пока информации нет.

Ранее стало известно, что в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали людей, которые 2 мая в Киеве совершили нападение на участника АТО Дмитрия Вербича. 

Напомним, что это не первое нападение на атошников в Киеве и столичном регионе. Так, 21 октября 2017-го в Броварах у центрального входа в трикотажную фабрику был убит участник АТО, боец 11-го батальона "Киевская Русь", председатель ОО "Родной край" Руслан Яцюк.

А 8 сентября 2017-го в результате взрыва автомобиля в Киеве в районе Бессарабской площади погиб Тимур Махаури, чеченский доброволец, воевавший на Донбассе на стороне сил АТО.
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Источник:

"Сегодня"

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