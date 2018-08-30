СБУ задержала чиновника Пенсионного фонда за хищение госсредств

Сегодня, 03:01

Чиновник открывал на подставных лиц карточные счета в одном из государственных банков

СБУ задержала чиновника Пенсионного фонда за хищение госсредств
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновника Главного управления Пенсионного фонда в Киевской области в хищении государственных средств в особо крупных размерах через подставных лиц и незаконные счета.

Как сообщил пресс-центр СБУ в среду, установлено, что чиновник открывал на подставных лиц карточные счета в одном из государственных банков. Сейчас, в частности, проверяется информация о возможном использовании персональных данных жителей временно оккупированных территорий Украины.

Путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем Пенсионного фонда должностное лицо вносило банковские реквизиты и идентификационные коды "получателей" в электронную базу данных пенсионных начислений. После совершения незаконных выплат он получал наличные через сеть банкоматов.

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Оперативники спецслужбы задокументировали факт снятия чиновником присвоенных госсредств.

По материалам СБУ Пенсионный фонд Украины блокировал выплаты пенсий на незаконно открытые счета.

Чиновник ГУ Пенсионного фонда в Киевской области уведомлен о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других возможных причастных лиц.

Ранее в Белой Церкви начальник склада воинской части украл дизтоплива на миллион.

Кроме тогодетективы НАБУ задержали чиновника "Укрзализныци" за растрату 13 млн гривен.
мошенничество, СБУ, чиновник, Пенсионный фонд, хищение
Источник:

"Сегодня"

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