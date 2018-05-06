СБУ задержала напавших на "киборга" в Киеве – СМИ

Вчера, 18:12

Один из задержанных имел при себе российский паспорт


Появились фото напавших на ветерана АТО. Фото: "Обозреватель"

Появились фото напавших на ветерана АТО. Фото: "Обозреватель"

Появились фото напавших на ветерана АТО. Фото: "Обозреватель"

Появились фото напавших на ветерана АТО. Фото: "Обозреватель"

Появились фото напавших на ветерана АТО. Фото: "Обозреватель"

Появились фото напавших на ветерана АТО. Фото: "Обозреватель"

Появились фото напавших на ветерана АТО. Фото: "Обозреватель"

Появились фото напавших на ветерана АТО. Фото: "Обозреватель"

Появились фото напавших на ветерана АТО. Фото: "Обозреватель"

Появились фото напавших на ветерана АТО. Фото: "Обозреватель"

Появились фото напавших на ветерана АТО. Фото: "Обозреватель"

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали людей, которые 2 мая в Киеве совершили нападение на участника АТО Дмитрия Вербича. Об этом сообщает OBOZREVATEL.UA.

По информации издания, напавшие на ветерана АТО позиционируют себя как антифашисты. В частности, одна из задержанных рассказала, что компания гуляла в районе Подола. Во время этой прогулки молодые люди увидели молодого человека в футболке с национальной символикой и решили, что он "б*ндеровец" и его нужно наказать. Они недолго преследовали Вербича, после чего надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож.

Отмечено, что один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева. Сейчас полиция проверяет связи нападавших и устанавливает возможных заказчиков.

Напомним, что это не первое нападение на атошников в Киеве и столичном регионе. Так, 21 октября 2017-го в Броварах у центрального входа в трикотажную фабрику был убит участник АТО, боец 11-го батальона "Киевская Русь", председатель ОО "Родной край" Руслан Яцюк.

А 8 сентября 2017-го в результате взрыва автомобиля в Киеве в районе Бессарабской площади погиб Тимур Махаури, чеченский доброволец, воевавший на Донбассе на стороне сил АТО.
Киев, Харьков, сбу, нападение, задержание, киборг

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