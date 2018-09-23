Сбывал оружие и боеприпасы из зоны ООС: в Киеве правоохранители задержали мужчину

Сегодня, 05:42

Преступника поймали "на горячем" в Оболонском районе столицы


Фото: ГУНП в Киеве

Фото: ГУНП в Киеве

Фото: ГУНП в Киеве

Фото: ГУНП в Киеве

Фото: ГУНП в Киеве

Фото: ГУНП в Киеве

Фото: ГУНП в Киеве

Фото: ГУНП в Киеве

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали мужчину, который сбывал автомат Калашникова, гранатометы, пистолеты-пулеметы и боеприпасы к ним. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Он – житель Киевской области, 1985 года рождения, участник боевых действий на востоке страны. Вероятно, что после демобилизации прихватил с собой оружие и боеприпасы, которые планировал реализовать в столице. А это – автомат Калашникова с патронами к нему, два гранатомета РПГ-26, две ручные гранаты Ф-1 с запалами, два пистолета-пулемета "Скорпион" с двумя магазинами, а также 100 тысяч гривен", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

На данный момент следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Опасные предметы полицейские уже изъяли, а мужчину задержали на месте преступления.

Кроме того, по месту жительства преступника полицейские нашли еще десятки единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, оборот которых запрещен законом.

"Досудебное расследование продолжается, готовится предъявления задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до семи лет лишения свободы. Также в ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавил Крищенко.

Напомним, недавно в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный сбыт оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны проведения боевых действий. 

Ранее СБУ совместно с Нацполицией прекратила деятельность уголовной группировки, которая специализировалось на незаконном ввозе в Украину оружия иностранного производства.
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