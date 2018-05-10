Школьника, который зарезал друга под Киевом, арестовали

В Киевской области суд избрал меру пресечения 16-летнему парню, который нанес смертельное ножевое ранение 14-летнему другу. Как сообщают в прокуратуре Киевской области, он будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы", – сообщают в прокуратуре Киевской области.

Напомним, по данным полиции, в селе Петропавловская Борщаговка 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему товарищу. Это произошло возле кафе, где отмечали проводы в армию одного из жителей. Правоохранители говорят, что около полуночи на улице подростки поссорились и подрались. Один из них ударил второго ножом. Люди пытались оказать первую домедицинскую помощь пострадавшему. Но безуспешно. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть парня.

Ранее под Киевом женщина зарезала хозяина квартиры за то, что он ее разбудил.

Также мы сообщали, что сотрудники Иванковского отделения полиции в течение 40 минут разыскали и задержали 48-летнего жителя Житомирской области, который напал с ножом на свою бывшую возлюбленную и сбежал. Так он пытался отомстить ей за разорванные между ними отношения.