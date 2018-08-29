Штрафует ли полиция за "уличные" правонарушения: эксперимент "Сегодня"

Журналисты проверили, что бывает с теми, кто курит на вокзале, паркуется под светофором и пьет вино под Верховной Радой на глазах у полиции

Почему полиция не всегда обращает внимание на курение и употребление алкоголя в общественных местах, и сколько государство в результате недополучает в бюджет штрафов – решились выяснить журналисты "Сегодня", проведя серию смелых экспериментов.

Курение и торговля у вокзала

Запрет на курение в общественных местах действует с 2012 года, но киевлян и гостей столицы в районе центрального ж/д-вокзала это не смущает. Вместе с юристом Арсением Марущаком за полчаса журналисты насчитали 65 нарушителей с сигаретами.

По закону, полицейские должны или каждому из них сделать замечание, или составить протокол, если на этом нарушении курильщика уже ловили. Штраф в настоящее время составляет от 51 до 170 гривен.

Но таких нарушителей правоохранители возле вокзала, похоже, игнорируют. В результате с 65 нарушителей государство недополучило от 3 тыс. до 11 тыс. гривен. Вместе с тем, журналисты и юрист не увидели мест, отведенных для курения, а этом случае курильщик может обжаловать штраф.

Больше, чем курильщикам, штраф грозит уличным торговцам – у вокзала их насчитали около двадцати точек.

Штраф за подобную несанкционированную торговлю составляет от 102 до 255 грн, но без реакции полиции нарушители остаются безнаказанными, а бюджет теряет еще от двух до пяти тысяч гривен.

Парковки в спальных районах

В спальном районе столицы на бесплатной стоянке есть свободные места, но водители паркуются на дороге, нарушая правила. Более полусотни припаркованных на обочине автомобилей создают аварийную ситуацию, говорит юрист.

"510 гривен для каждого водителя – автомобили припаркованы в пределах светофора, тем самым они закрывают видимость автомобилям, которые движутся, что впереди пешеходы", – объяснил юрист.

При этом, по масштабам импровизированной парковки на дороге не похоже, чтобы кого-то за это штрафовали – значит, в бюджет не попадает 26 тысяч гривен.

Торговля на остановках транспорта

Ждать своего автобуса, на остановке общественного транспорта, не получится: на половине лавки разложено нижнее белье, которое продают – конечно, безо всякого разрешения. Через дорогу – еще несколько точек.

Рядом журналисты заметили полицейских и обратили их внимание на правонарушение. Полицейский пообещал, что будет направлен экипаж патрульных, но за полчаса никто так и не приехал, а через час эксперимента и бездействия полиции государство недополучило как минимум 32 тысячи гривен, а то и 42 тысячи гривен штрафов.

Распитие алкоголя под Верховной Радой

За распитие алкогольных напитков в общественных местах максимальный штраф – 85 гривен, и журналисты проверили проверим, обращают ли внимание полицейские на нарушителей со спиртным.

В пустую бутылку из-под вина в порядке эксперимента налили сок – и сели в городском парке. За час эксперимента – ни одного полицейского, да и родителей с детьми такое поведение не смутило.

А у торгового центра журналисты со своим "вином" оказались не единственными нарушителями – но штрафовать их снова было некому. Правда, через несколько минут к ним подошел охранник заведения. Полицию он не вызывал, прекратить нарушение не пытался, но взамен попросил спрятаться за колонну, чтобы правонарушение происходило не так нахально.

Уже намеренно журналисты подошли к Верховной Раде поближе и стали в поле зрения полицейских привлекать к себе внимание. Наказывать их правоохранители, впрочем, не спешили – потому что сами как раз курили в общественном месте.

В результате полицейские подошли – как только выбросили окурки, – и вынудили журналистов выбросить, наконец, бутылку с "вином".

Полицейские признаются: в основном вместо того, чтобы штрафовать, отпускают нарушителей после предупреждения, поэтому ничто не мешает тем, кто курит или выпивает на остановках или в парках – делать это и дальше.

Убытки же государства от отсутствия штрафов за "уличные" правонарушения только по результатам эксперимента составляют от 32 до 42 тысяч гривен.

Отметим, на днях в Киеве ночью полиция разгоняла сотню пьяных студентов – на вызов приехали десять экипажей патрульных. Возле супермаркета более ста человек распивали спиртные напитки и шумели. Молодые люди начали съезжаться в столицу в преддверии нового учебного года. Как рассказали местные жители, такие гулянья происходят ежегодно, пока на улице тепло.

Большинство студентов при виде полицейских разошлись и убрали за собой мусор, но самые смелые продолжали употреблять при правоохранителях. Те же, кто игнорировал словесные замечания, получали выписанный штраф за распитие алкоголя в общественных местах.