Скандал в частной клинике в Киеве: пациентке отказались делать укол

Девушка принесла в медучреждение препарат, который спасает ее от приступов

Халатность медиков или прихоть пациентки? В частной клинике отказались уколоть противоаллергический препарат, который у больной был с собой.

Анна – хронический аллергик. Две недели назад в частной клинике ей диагностировали воспаление легких. То ли от назначенных лекарств, то ли сказалась старая болезнь, говорит Анна, ей стало плохо. Напухли конечности и лицо.

Не дождавшись "скорой", Анна решила самостоятельно добраться до медучреждения, где лечилась. Прихватила и препарат, который всегда спасает ее от приступов. Но уколоть его в клинике отказались.

"Врач стоял и просто наблюдал, как мне становится все хуже и хуже", – рассказывает пациентка Анна Цепеленко.

В итоге, рассказывает Анна, помощи ей не предоставили. Наоборот – показали на дверь.

"Сегодня" отправляются вместе с Анной в клинику за разъяснениями. Но никого из ответственных нет, трубку не берут.

Позже руководство заведения само выходит на связь. Журналистам рассказывает свою версию событий. Мол, пациентка была просто на эмоциях, на самом деле в неотложной помощи не нуждалась.

"По словам наших медицинских работников и того, что мы увидели на наших камерах, – угрозы жизни состояние не представляло", – говорит главный врач частной клиники Елена Коваленко.

Колоть препарат неизвестного происхождения просто побоялись. "Тот препарат, который приносит пациент, – не имеем права вводить пациенту. Врачу нужно было определиться с состоянием пациентки. Пациентка не дала себя осмотреть. Она, мягко говоря, назвала медперсонал извергами и ушла из клиники", – говорит врач.

Спрашиваем юриста, кто и как должен поступать в этой ситуации. Говорит, в клинике должны были отреагировать на обращение больного. Более того – врачи могли использовать даже тот препарат, с которым к ним обратились. Надо только правильно все задокументировать.

"Она дала согласие на медицинское вмешательство в свой организм. И даже если что-то случилось бы, у них есть письменное согласие и она попросила это сделать", – объясняет медицинский юрист Анна Гаро.

Таким пациентам, как Анна, юрист советует всегда иметь при себе не только спасительное лекарство, но и справку с диагнозом. Чтобы получить помощь было легче.

Жалоб на частные клиники становится все больше, говорят в Союзе потребителей медуслуг.

На сегодняшний день потребитель не должен сам противостоять бизнесовой машине. Не существует органа, который бы должен был контролировать качество предоставления медицинских услуг частных и государственных", – говорит председатель правления союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения Владислав Онищенко.

По закону, предоставлять неотложную помощь обязаны все клиники. Если же с медиками не нашли общий язык, вызывайте полицию.

Как мы сообщали ранее, пятилетняя девочка умерла от приступа астмы после того, как ее отказались принять в больнице из-за десятиминутного опоздания. Мама Элли-Мэй Кларк взяла номерок к детскому хирургу в Ньюпорте, Южный Уэльс (Австралия). У доктора Джоан Роу, к которой записали малышку, железное правило — если пациент опаздывает на десять минут, она даже не смотрит его карту.

Если бы врач взглянула на историю болезни девочки, она бы знала, что Элли-Мэй неоднократно попадала в реанимацию с приступами астмы. Но женщина решила не изменять своему правилу десяти минут и отправила малышку домой. Как сообщает Sun, ночью девочка задохнулась.

Также мы писали, что 90% санитарок не считают нужным дезинфицировать руки, но 80% медсестер руки моют. 40-50% врачей считают, что руки можно не дезинфицировать, потому что они пользуются перчатками, говорится в исследовании проекта "Чистая больница безопасна для пациента".