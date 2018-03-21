Скандал в школе под Киевом: оравшая на мальчика учительница уволилась – СМИ

Сегодня, 14:58

Женщина стала "звездой" соцсетей из-за нецензурной брани на уроке

 

Учительница уволилась. Скриншот из видео
Учительница уволилась. Скриншот из видео

Учительница, которая стала известной в соцсетях из-за нецензурной брани в адрес своего ученика, уволилась по собственному желанию.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Напомним, инцидент произошел в Васильковской школе №9 в Киевской области.

Видео, на котором видно, как учительница физики Людмила Анатольевна подходит к парте ученика и начинает обзывать его, попало в соцсети.

"Ты – с*ка, ты – тварь! Животное ты! Г*вно вонючее! Скот поганый, ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор. Г*вно! Дрянь!", – обзывает Людмила Анатольевна ученика.

Видео получило резонанс – 310 ыс. просмотров и более 12 тыс. перепостов.

В школе прокомментировали, что такое поведение учительницы спровоцировал сам ученик, но, несмотря на это, такое отношение недопустимо.

Как мы сообщали ранее, жительница Великобритании пожаловалась, что подаренная ее дочке кукла матерится. Шиван Фокс засняла на видео пупса, который, по ее мнению, говорит "ты сучка" вместо "мама" и "папа". Женщине пришлось отобрать у двухлетней дочки Дарси матерящуюся куклу, хотя ребенку очень понравился этот подарок.
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