Скандал в школе под Киевом: оравшая на мальчика учительница уволилась – СМИ

Учительница, которая стала известной в соцсетях из-за нецензурной брани в адрес своего ученика, уволилась по собственному желанию.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Напомним, инцидент произошел в Васильковской школе №9 в Киевской области.

Видео, на котором видно, как учительница физики Людмила Анатольевна подходит к парте ученика и начинает обзывать его, попало в соцсети.

"Ты – с*ка, ты – тварь! Животное ты! Г*вно вонючее! Скот поганый, ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор. Г*вно! Дрянь!", – обзывает Людмила Анатольевна ученика.

Видео получило резонанс – 310 ыс. просмотров и более 12 тыс. перепостов.

В школе прокомментировали, что такое поведение учительницы спровоцировал сам ученик, но, несмотря на это, такое отношение недопустимо.

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