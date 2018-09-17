"Скорая" в Киеве столкнулась с автомобилем, перегородившим выезд из больницы

Сегодня, 17:01

Водитель припарковал Smart на выезде со станции "скорой помощи"

"Скорая" в Киеве столкнулась с автомобилем, перегородившим выезд из больницы
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В центре Киева произошло ДТП, в котором столкнулись автомобиль "скорой помощи" и Smart. Инцидент случился в понедельник, 17 сентября, о чем на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла на улице Богдана Хмельницкого. Автомобиль медиков правым боком зацепил заднюю часть кузова легковушки. Причиной стало то, что водитель припарковал Smart на выезде со станции скорой помощи. В результате "скорой" не хватило места для проезда.

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Напомним, в Киеве с 1 сентября поменялась специфика работы неотложной медпомощи в Киеве. За номером 103 теперь закрепляется не только экстренная, но и неотложная помощь. Правда, это работает пока только в Киеве. Другой номер, который следует помнить, – 112. Это вызов экстренной помощи по всей Украине.

Кроме того, в Харькове "скорая" сбила подростка на пешеходном переходе. Мальчик переходил дорогу в наушниках.
Киев, ДТП, скорая, Богдана Хмельницкого

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