Смерть от суррогатного алкоголя в Борисполе: все подробности

Жители Борисполя говорят, что выпивка якобы была куплена не в магазине, а с рук

Под Киевом — масштабное ЧП: в Борисполе шесть человек скончались после употребления суррогатного алкоголя. Полиция выясняет, где была приобретена отрава.

Как рассказали нам в полиции Киевской области, в понедельник вечером четверых мужчин и трех женщин в возрасте от 32 до 52 лет доставили в Бориспольскую центральную районную больницу. Не приходя в сознание, шестеро пациентов умерли. Выяснилось, что накануне пострадавшие в частном доме употребляли спиртное.

"Правоохранители изъяли канистру с неизвестным веществом и надписью "метиловый спирт", жидкость направлена на экспертизу, которая поможет установить ее происхождение. Один мужчина из этой компании выжил. Он был направлен в больницу без сознания, а когда пришел в себя, самовольно покинул отделение реанимации", — рассказали нам в ГУ НП Киевской области.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Жители Борисполя говорят, что выпивка якобы была куплена не в магазине, а с рук.

Это не первый подобный случай в Украине. В конце 2016 года после употребления суррогатного алкоголя в Харьковской области умерло более 50 человек, еще около двух десятков — в других регионах.

"Это дело сейчас рассматривается в суде, на скамье подсудимых — трое подозреваемых", — рассказали "Сегодня" в прокуратуре Харьковской области.

Мужчин обвиняют в незаконном изготовление товаров из недоброкачественного сырья, которое привело к гибели людей, наказание за это — от 5 до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители и сотрудники фискальной службы регулярно разоблачают дельцов, занимающихся производством суррогата. Во вторник в прокуратуре Киева рассказали об очередном таком случае.

"Массовое производство контрафактного алкоголя ликвидировано на территории Николаева. Продукция (около 20 тонн) предназначалась в том числе для продажи на территории Киева", — сообщили в прокуратуре.

Три месяца назад подпольный цех обнаружили в столице: алкоголь, который "бадяжили" здесь, продавали через интернет. А недавно в Киеве полицейские задержали 18-летнего парня, который торговал "водкой" и "коньяком" в пластиковой таре прямо из машины на обочине дороги.