Смертельная авария: байкер в Киеве сбил женщину и сбежал с места ДТП

Правоохранители Киева разыскивают байкера, которые сбил женщину на проспекте Комарова и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Авария произошла еще 31 августа около 21:00. Неизвестный водитель на мотоцикле Dukati 959 без номеров, VIN № ZDMHA00AAHB005501 ехал по проспекту Комарова в направлении бульвара Вацлава Гавела. Возле дома 9а мотоциклист сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП 36-летняя женщина умерла в карете скорой помощи, а байкер успел скрыться с места аварии до приезда правоохранителей. В данный момент разыскиваются очевидцы ДТП. Всех свидетелей просят позвонить в следственное управление Главного управления Национальной полиции в г. Киеве. Ранее очевидцы сообщали, что сам мотоциклист также получил тяжелые травмы.

Напомним, 2 сентября в Киеве мотоцикл врезался в троллейбус на улице Елены Телиги. Пилота мотоцикла в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Кроме того, 3 сентября произошла масштабная авария возле Киева. Так, на Одесской трассе, возле первого поворота села Гатное, мотоциклист врезался в BMW. Мотоцикл сгорел, а водитель байка сильно травмировался.