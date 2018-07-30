Смертельное ДТП под Киевом: поезд километр тащил легковушку по рельсам, опубликованы фото

В Киевской области пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль, который протащило по рельсам около километра. Об этом сообщает 061.ua.

Инцидент произошел с поездом №226 "Киев – Бердянск" около 18:45 в воскресенье, 29 июля, на переезде между Трипольем и Мироновкой. По словам машинистов, водитель легковушки пытался "проскочить" по переезду, но не успел.







На месте происшествия работали медики, полицейские и спасатели. На данный момент известно о двух погибших.

Напомним, 27 июля в Черновицкой области микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с поездом. В результате этого погибли два человека, еще семеро пострадали.

Как сообщили в полиции, 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. На момент аварии в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров, работников одного из частных предприятий.

Ранее в Одесской области на переезде столкнулись поезд и автомобиль. В результате аварии пострадали дети в возрасте девяти и полутора лет, а также погибла пассажирка машины, которой было 26 лет.