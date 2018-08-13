Подробности ДТП под Киевом: в столкновении шести машин погибли три человека, еще трое – в больнице

Под Киевом вчера, 12 августа, около 19:00, произошло смертельное ДТП. 56-летний водитель автомобиля Dacia Logan, двигаясь в направлении города Днепр, при маневре обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Daewoo Lanos, сообщает полиция Киевской области.

Авария произошла на 71 км трассы "Борисполь – Днепр", у села Хоцки. Вернувшись на свою полосу движения, он допустил столкновение с автомобилем SsangYong, который двигался в попутном направлении. После чего водитель автомобиля Dacia Logan снова выехал на противоположную полосу движения, где произошло столкновение еще с двумя автомобилями Daewoo Lanos и "ВАЗ 21102".

В результате дорожного происшествия погибли три человека: 56-летний водитель Dacia Logan, 55-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos и его 62-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте аварии.

Еще трое пассажиров этого автомобиля получили травмы различной степени тяжести и доставлены в районную больницу.

Фото: Полиция Киевской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются участники и свидетели дорожной аварии.

Напомним, в воскресенье утром, 12 августа, на трассе Феодосия – Керчь произошло две аварии, в результате которых погиб один человек и еще 14 получили телесные повреждения.

Также мы писали, что в Харькове автомобиль Audi насмерть сбил мужчину, пострадавший скончался от полученных травм на месте ДТП, а водитель иномарки скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 12 августа.

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