Смертельное ДТП с четырьмя погибшими в Киеве: новые подробности

В ГУ НП Киева сообщили детали масштабной аварии, которая произошла в воскресенье около 17:40 на Новой Ирпенской дороге в столице.

Напомним, как сообщала "Сегодня", при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.

"По предварительной информации, Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился 47-летний киевлянин, двигался в сторону Киева, выехал на встречную полосу и столкнулся с Citroen Berlingo. В результате аварии 26-летний водитель и 27-летний пассажир Citroen Berlingo, а также 55-летняя и 80-летняя пассажирки Suzuki Grand Vitara погибли на месте происшествия. Водитель Suzuki и два его пассажира госпитализированы", – сообщают в полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

"Для установления причины и механизма смертельного ДТП в рамках уголовного производства будут проведены необходимые следственные действия, в том числе, несколько экспертиз. В настоящее время водителю Suzuki Grand Vitara оказывают необходимую медицинскую помощь. Если врачи разрешат с ним общаться, следователи объявят ему о подозрении и обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", – говорят в ГУ НП Киева.

Также правоохранители обращаются к гражданам, которые стали очевидцами этой аварии, с просьбой предоставить показания и помочь в расследовании. Водителей, видеорегистраторы которых могли зафиксировать ДТП, просят предоставить видеозаписи полицейским. Номер телефона следственного управления – (044) 271-99-22.

Напомним, в ДТП с полицейским "Приусом" в Сумах пострадали 5 человек.

Также мы писали, что в Харьковской области в результате ДТП с участием экс-чиновника погибли три человека. По предварительным данным, Lexus двигался по главной дороге со стороны города Харькова в направлении Старого Салтова, а ВАЗ выезжал со второстепенной дороги от села Песчаное. От полученных травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ умерла в машине "скорой помощи".