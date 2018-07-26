Смертельное ДТП в Киеве с погибшим ребенком: суд арестовал водителя Hummer

Шевченковский районный суд Киева избрал Кириллу Островскому, подозреваемому в том, что за он за рулем Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 дней – до 21 сентября без права залога.

Отметим, что адвокат просил суд не отправлять Островского в СИЗО, аргументируя это тем, что подозреваемый не сбегал с места происшествия и был задержан возле своей машины, а также тем, что именно он вызвал скорую помощь.

Юрист добавила, что не видит оснований подозревать его по предъявленной статье, пока не закончены все экспертизы и заверила, что на обе стороны оказывается давление со стороны СМИ.

В свою очередь, сам подозреваемый попросил суд не арестовывать его, чтобы он имел возможность параллельно следствию работать и иметь средства помогать матери погибшей девочки.

"Я частично признаю свою вину. Я ехал во второй полосе. В первой полосе стоял припаркованный автомобиль. На пешеходном переходе людей не было. Когда я подъехал к переходу, из-за машины выбежали двое детей, очень быстро. Один ребенок успел проскочить, а вторая девочка, к сожалению, оказалась под колесами", – заявил подозреваемый.

Также, по словам защиты, у машины подозреваемого отказали тормоза, но следствие не рискует тем, что подозреваемый уничтожит улики в автомобиле или сам автомобиль, поскольку машина находится на штрафплощадке, куда нет доступа.

Островский заявил, что он сразу пытался затормозить. По его ощущениям, он ехал с умеренной скоростью и рассказал, что не пытался скрываться, а, наоборот, всячески пытался помочь девочке.

Отдельно он объяснил, зачем снимал номера со своей машины после аварии.

"Почему я это сделал? Потому что у меня тоже есть семья. Люди снимали на видео", – заявил он.

В свою очередь, советник главы МВД Иван Варченко в комментарии "112 Украина" отметил, что "не стоит ждать сейчас каких-то сенсационных новостей по этому процессу".

"Что у нас есть? Человек, который сбил ребенка насмерть, пытался исчезнуть с места ДТП, трагедии и соответственно понесет за это ответственность. Все эти разговоры, которые сейчас ведутся в интернете, соцсетях и где-то иногда поддерживаются СМИ, что удастся избежать, потому что он мажор, есть деньги и папа, связи, контакты и так далее. Не удастся избежать. Будет по максимуму отработана ситуация Нацполицией и дело будет передано в суд", – заявил он.

Кроме того, он добавил, что, "если будут отягчающие обстоятельства, возможно и состояние наркотического или алкогольного опьянения, тогда они собственно отягощением и войдут в обвинение".

Варченко заверил, что если человек отказывается от освидетельствования на предмет алкогольного или наркотического опьянения, то, соответственно, отказ становится причиной для того, чтобы написать, что он пребывал в состоянии наркотического или алкогольного воздействия".

"Если кому-то кажется, что таким способом можно избежать ответственности, скажу, что это самый короткий путь к тому, чтобы подтвердить алкогольное или наркотическое опьянение, когда вы говорите полицейским, которые вас останавливают или предлагают пройти тест", – резюмировал он.

Напомним, ранее стало известно, что автомобиль Hummer принадлежит не Кириллу Островскому, который был за рулем, а другому человеку, личность владельца установлена.

По данным СМИ, 10-летняя девочка, которую вчера поздно вечером на столичном бульваре Леси Украинки, насмерть сбил Hummer, приехала в Киев в гости из России.

Девочка вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.