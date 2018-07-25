Смертельное ДТП в центре Киева: в прокуратуре рассказали новые подробности о "Хаммере" и его водителе

Ходатайство об избрании меры пресечения водителю автомобиля "Хаммер", который насмерть сбил девочку в центре Киева 24 июля, прокуратура направит в Шевченковский райсуд 26 июля, сообщает "Укринформ".

"Сейчас изучаются камеры видеонаблюдения и устанавливаются очевидцы происшествия, поскольку именно по их словам он (водитель. – Ред.) пытался убежать. После проведения следственных действий и анализа записей с камер видеонаблюдения будет решен вопрос о дополнительной квалификации (его действий. – Ред.). Но сейчас его известили (о подозрении. – Ред.) по ч. 2 ст. 286 и готовится ходатайство, которое мы будем вносить завтра в Шевченковский районный суд, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказала Максимец.

По ее словам, автомобиль Hummer принадлежит не Кириллу Островскому, который был за рулем, а другому человеку, личность владельца установлена.

"Сегодня также до конца дня планируем внести ходатайство в суд об аресте этого автомобиля", – уточнила пресс-секретарь.

Также Максимец добавила, что результаты экспертиз на установление фактов наркотического или алкогольного опьянения у Островского пока еще нет.

Напомним, водителем, сбившим вчера поздно вечером на переходе в центре Киева 10-летнюю девочку, оказался Кирилл Островский, бывший боксер 1995 года рождения, говорится в сообщении группы "Киев Оперативный" в Facebook.

Сейчас водителю автомобиля Hummer сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 283 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"),



