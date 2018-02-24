Смертельное ДТП в Киеве: мужчина пытался перебежать 8 полос

Сегодня, 14:55

Экстремала, перебегавшего Большую Окружную, сбили на третьей полосе из восьми

Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на Большой Окружной дороге, пешеход решил попытаться перебежать все восемь полос движения, но уже на третьей был сбит насмерть.

Об этом сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.

"Киев. Магистраль беспрерывного движения, 8 полос и отбойник... Да что Вы? Это же сущие пустяки.... Видимо, именно так думал мужчина-пешеход-нарушитель прошлой ночью на Большой Окружной, 4Б", – говорится в сообщении.


Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

По данным полицейских, сбил пешехода таксист за рулем Daewoo, который вез пассажира в сторону Теремков.

screenshot_1_143

Шофер рассказал, что на дороге внезапно появился пешеход, он не успел притормозить и сбил мужчину.

"Прибывшая на место происшествия бригада "скорой" констатировала, что смерть наступила мгновенно", – резюмировали журналисты, добавив, что признаков алкогольного опьянения у водителя нет. 
Киев, ДТП, пешеход, окружная, смертельное ДТП

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: prm.ua

В Индии автомобиль врезался в здание школы: 9 детей погибли

Сегодня, 12:55

В результате инцидента пострадали 24 человека

Транспорт

Фото: prm.ua

ДТП с пострадавшими под Киевом: микроавтобус ушел в кювет

Сегодня, 12:10

Причиной аварии стали сложные погодные условия
Загрузка...
Загрузка...