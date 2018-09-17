Смертельные аварии под Киевом: появились новые подробности

Сегодня, 13:19

В Богуславе погибли родные братья, на Житомирской трассе полностью сгорело авто

 

Сегодня ночью на территории Киевской области произошло несколько жутких аварий со смертельными последствиями. На Житомирской трассе в Макаровском районе водитель автомобиля Audi A8 не справился с управлением и врезался в фуру.

По словам очевидцев, и грузовик, и легковушка двигались в попутном направлении в сторону Житомира, Audi ехала на большой скорости. От удара детали легкового авто разлетелись по проезжей части на десятки метров, а корпус загорелся и был полностью уничтожен огнем.

48-летний водитель Audi вылетел из машины и погиб на месте. Пассажиру, который является родственником погибшего и только вернулся из-за границы, повезло больше. Он сам успел выбраться из машины. На первый взгляд, сильных травм он не получил. Однако его госпитализировали для обследования.

Также сегодня ночью произошла еще одна смертельная авария произошла в городе Богуслав. Как сообщили в ГУ НП Киевской области, около двух часов ночи 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением, съехал на обочину и столкнулся с деревом.

"В салоне автомобиля находилось трое пассажиров. Все ребята – местные жители. Два родных брата, 21 и 19 лет, погибли на месте. Водитель и еще один пассажир сверстник получили телесные повреждения и находятся в реанимации", – рассказали правоохранители.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. По результатам экспертизы станет известно, пребывал ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Продолжается следствие.

В полиции просят водителей обратить внимание, что из-за резкой смены дневной и ночной температуры, дорога становится мокрой. Это может способствовать возникновению аварийных ситуаций, поэтому нужно быть предельно осторожными.

Напомним, киевляне разбили машину и чуть не устроили самосуд над водителем, совершившим ДТП. Водитель вышел из автомобиля только после приезда правоохранителей.

Кроме того, в центре Киева полиция задержала агрессивного водителя: его усмирили наручниками. По словам очевидцев, водитель был в нетрезвом состоянии.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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