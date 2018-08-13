Смертельный налет на ломбард в Киеве: появились фото момента ограбления

Грабители вынести денег и товара на 5 млн грн

Стали известны подробности ограбления ломбарда в Киеве, в результате которого погиб охранник.

"Владельцы магазина говорят, что злоумышленники похитили товар и деньги на общую сумму 5 млн гривен", – говорится в сообщении сообщества "Киев Оперативный".

Как сообщалось, вчера в районе станции метро "Нивки", на улице Данилы Щербаковского, трое мужчин в масках забежали в ломбард, забрали ювелирные украшения и застрелили охранника. Затем скрылись на темно-синем "Пежо", который вскоре полиция нашла подожженным.

Для розыска и задержания нападающих в столице введены специальные оперативные планы. На установление их места нахождения ориентированы все наряды полиции.

Напомним, полицейские задержали преступников, которые в масках Шрека ограбили ювелирный магазин в городе Донец Харьковской области.

Напомним, нападение на магазин "Золото" произошло 25 июля около 17:00.Налетчики забрали из кассы 17 тысяч гривен и украшения на сумму около 300 тысяч гривен.

Кроме того, не так давно был ограблен ювелирный магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре Херсона.