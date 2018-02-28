Снегопад и морозы в Киеве: авто застревают в сугробах, а троллейбусы курсируют без графика

Только за сутки коммунальщики использовали больше 5 тыс. тонн соли и песка

Киев — в плену у мороза и сильных снегопадов. Коммунальщики работают круглосуточно, но пока ждать улучшения ситуации в столице не стоит.

Как расчищают снег в Киеве

Вечером во вторник на город обрушилась метель, и многим службам пришлось перейти на усиленный режим работы. По данным КГГА, только за сутки коммунальщики использовали больше 5 тыс. тонн соли и песка. "В течение ночи 28 февраля работало 545 единиц техники, 5606 человек вручную чистили тротуары, подходы к переходам и ступени", — говорят в КГГА. Но жители все равно жаловались. К примеру, ступени возле метро "Дорогожичи" утром были заснеженные и скользкие. А вот дороги, по словам горожан, почистили неплохо.

"В прошлый раз после такого снегопада на Житомирской трассе на въезде в Киев была громадная пробка, все было заблокировано фурами, на дороге — каша. Вчера утром автобус проехал без проблем", — говорит жительница пригорода Тамара Коваль.

Необычные обращения поступали вчера и в колл-центр 15-51. Житель ул. Борщаговской пожаловался, что утром они с соседом по личной инициативе расчистили тротуар, чтобы людям было удобнее ходить. "Но в 13 часов снегоуборочная техника засыпала его снегом. Как после этого делать добро?", — возмутился киевлянин.

Работа транспорта в Киеве во время снегопада

Повлияла непогода и на работу гортранспорта. Как только начинается сильный снег, трамваи, автобусы и троллейбусы курсируют без соблюдения графика. К примеру, пассажиры рассказывают о проблемах во вторник вечером на линии скоростного трамвая.

"Около половины восьмого вечера была на станции "Индустриальная", трамваи ходили с большой задержкой. На платформе в сторону Окружной собралась огромная толпа. А потом в приезжающий состав люди набивались, как селедки", — говорит киевлянка Марина Паламарчук.

Хотя "Киевпастранс" отчитывается: "28 февраля с трех часов ночи 62 бригады (250 человек) наводили порядок на остановках гортранспорта. 40 единиц электротранспорта с аварийной службой всю ночь курсировали по городу, чтобы избежать обледенения контактной сети, и оперативно сообщали о возможных техповрежде­ниях. Десяток смотровых бригад занимались прогревом подвижного состава, чтобы пассажирам первых рейсов было тепло", — рассказали на предприятии.

Как спасатели помогают водителям в Киевской области

Немало работы из-за снегопадов и у спасателей Киева и области — они достают автомобили, застрявшие в сугробах. "Во вторник вечером на улице Заболотного из-за сильного снегопада были заблокированы 40 грузовиков. Спасатели освободили их из снежной ловушки с помощью пожарного автомобиля. Утром 28 февраля доставали фуру на ул. Оросительной", — рассказали в ГСЧС Киева.

А в Володарском районе на Киевщине спасатели помогали буксировать грузовик, который перевозил крупный рогатый скот: авто с животными из-за перегруза не могло проехать по скользкому спуску.

Завтра, в первый день весны, синоптики обещают в Киеве сильные метели и порывистый ветер до 15—20 м/с. Не отступает пока и мороз: днем, по прогнозам Укргидрометцентра, будет –5...–7 °С.