Сообщение о минировании пяти станций метро оказалось ложным

Сегодня, 15:22

Киевская подземка возобновила свою работу после проверки правоохранителями информации о минировании 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Работа пяти станций метро – "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра", которая была приостановлена из-за сообщений о минировании в настоящее время возобновлена. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в соцсети Facebook.

"Станции проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены", – отмечено в сообщении.

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Напомним, сообщение о том, что "на пяти станциях метрополитена произойдет взрыв" поступило в 13:20 от неизвестного мужчины.

По вызову немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатель и медики.

Полицейские провели эвакуацию пассажиров, персонала подземки.

В столице осудили уроженца Киевской области, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправил в полицию ложное сообщение о минировании станции метро "Оболонь".

Ранее мы писали, что в Киеве женщина "заминировала" апелляционный суд.

Как сообщалось, в столичном метро к финалу Лиги чемпионов УЕФА будет курсировать тематический вагон. Как рассказали нам в подземке, необычный вагон появился благодаря спонсорам. В нем нарисованы облака на потолке, сиденья пронумерованы и пол сделан в виде футбольного поля, с его центром и зоной ворот. Киевляне уже могут прокатиться в необычном вагоне и ощутить на себе праздник большого футбола.
метро, эвакуация, метрополитен, полиция, минирование
Источник:

"Сегодня"

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