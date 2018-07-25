Спасатели рассказали, как Киев пострадал от ливня

В Киеве в результате ливня в среду затопило помещения Соломенского суда, два дерева упали на ул. Довнар-Запольского, а на проспекте Победы билборд упал на автомобиль. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС в Киеве на странице в Facebook.

На улице Шутова затопило помещение Соломенского суда, заявка об этом поступила в 16:14. Воду откачивают бойцы 9-ГПСЧ (Государственной пожарно-спасательной части).

На улице Довнар-Запольского около 16:23 два дерева упали на проезжую часть дороги. Спасатели 6-ГПСЧ убрали деревья с дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Приключения Аквамэра: соцсети заполонили фотожабы о Кличко и потопе в Киеве

На проспекте Победы, 53 билборд упал на автомобиль. На месте работают спасатели с 18-ГПСЧ.

По состоянию на 20:00 стало известно, что на ул. Щербаковского, 32/38 дерево упало на пятиэтажный дом.

Также дерево упало на ул. Гарматной, 2 и ул. Дегтяревской, 21. Воду откачивали из подземного перехода на проспекте Победы – в том числе в районе Шулявского моста, с проезжей части на перекрестке ул. Телиги и Щусева.

Напомним, в некоторых районах Киева прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице сильные пробки. Весь правый берег стоит по направлению к центру. Затрудняет движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Тем временем после мощного ливня с градом многие подземные переходы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.

Синоптики сообщили, что дождь опять пойдет ночью. Уже завтра, 26 июля, ливень снова накроет Киев после обеда. Дожди сейчас и на юге, и на востоке страны, а на север грозовые тучи придут завтра.