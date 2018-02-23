Стало известно, почему на Троещине в Киеве возникли проблемы со связью

Работники оператора делают все, чтобы как можно скорее возобновить предоставление услуг

В течение февраля в Киеве злоумышленники четвертый раз порезали кабели связи "Укртелекома".

23 февраля почти в пять утра на столичной улице Микитенко злоумышленники проникли в кабельную канализацию и повредили оптические и медные кабели Укртелекома. В результате без связи остались тысячи абонентов жилого массива Троещина, а также административные и социальные объекты.

Работники оператора делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить предоставление услуг. По предварительным планам, работы продлятся весь день. Оператор просит абонентов с пониманием отнестись к ситуации.

Стоит отметить, что за последние несколько недель это уже четвертый случай повреждения инфраструктуры Укртелекома в Киеве, три из них – в одном микрорайоне (район Троещина, Радужный) на Левом берегу. Злоумышленники перебивают десятки оптических и медных кабелей, что похоже на целенаправленную акцию.

"К сожалению, фактическая безнаказанность лиц, которые намеренно повреждают линии связи или с целью наживы, чтобы сдать медный кабель, или для вывода из строя телекоминфраструктуры, приводит к росту таких случаев, – говорит директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов. – Надеюсь, что местные власти и полиция обратят внимание на эту проблему".

В прошлом году в Киевской области зафиксировано почти полторы тысячи случаев краж и повреждений кабельных линий связи, это на 75% больше предыдущего года.

Напомним, в октябре 2017 года в Киеве полицейские задержали серийного похитителя кабеля связи. Мужчина залез в коммуникационный колодец на Харьковском шоссе, где вырезал пять метров кабеля.

Случаев воровства элементов инфраструктуры в телеком-сетях становится все больше. Ежемесячно операторы рынка терпят миллионные убытки, а их клиенты остаются без интернета