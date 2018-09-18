Столичный психолог с пустыми гробами напугал жителей пригорода Киева

Экстрасенс оригинальный метод терапии не одобрил, а местные жители просят больше не проводить подобные пугающие практики

В нескольких километрах от Киева, рядом с Мархаловкой прямо посреди леса нашли дюжину пустых гробов. Пока местные жители ломали головы, не является ли это свидетельством оккультного обряда, журналисты "Сегодня" выяснили, что на самом деле там происходило и кто оставил гробы.

Сложенные стопкой пустые гробы посреди леса местный житель Сергей Савенко увидел днем, когда с семьей пошел за грибами. Полицейские, которых вызвал Сергей, сразу опровергли предположение о массовом захоронении. На след владельца ритуального набора вышли местные жители. Они рассказали, что гробы привез столичный психолог – для эксперимента.

Оказалось, что за 8000 гривен психолог из Киева Андрей Жильверто предлагает похоронить человека заживо – добровольно и в гробу с воздуховодом, на два часа или на сутки.

На обрядах на кладбище специализируется экстрасенс Дмитрий Дульский, который "практикует черную магию", но такие практики с терапевтическим захоронением заживо он не одобряет.

"Гроб – это своего рода артефакт культа, и не надо путать похоронную процессию как переход из одного мира в другой с чем-то повседневным. Я против подобных практик в принципе, я не очень понимаю результат", – отметил экстрасенс.

На звонки "Сегодня" Жильверто не ответил, поэтому за объяснениями журналисты обратились к другому психологу. В отличие от экстрасенса, Алексей Шевцов закапывание живого человека в гробу называет древней и действенной техникой избавления от страхов.

"Человек боится смерти – моделируется ситуация, что он умер, и вообще он в гробу, и вообще он в земле, и вообще он в могиле. И когда его выкапывают, то этот страх буквально как рукой снимает. Практиками саморазвития в нашей стране занимается менее 1 процента населения, поэтому все остальные думают – это сатанизм, это страх и ужас, это чокнутые, помешанные", – рассказал Алексей Шевцов.

А вот с какими впечатлениями экспериментаторы выходят из могил:

"Когда открывается крышка гроба, и когда ты видишь снова свет, когда ты дишишь снова воздухом в этом прекрасном сосновом лесу – и жить хочется, и обиды на родных и близких кажутся мелочью".

Впрочем, местных жителей эти эксперименты не вдохновляют – они просят, чтобы в мархаливському лесу такого больше не практиковали.

Ранее мы писали о том, что в России были обнаружены десятки странных гробов с человеческими костями. Найденное захоронение представляет особый интерес из-за вида гробов: они выполнены из цельного куска дерева.

Также мы сообщали, что дизайнер из Днепра выпустила линейку необычных эко-гробов из картона. Первая фотосессия с гробами, украшенными графическими абстракциями, розами и орхидеями, быстро облетела соцсети – и собрала тысячи неодобрительных комментариев. Но авторов и моделей фотографий с гробами это ничуть не смутило.