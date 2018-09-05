Стрельба по троллейбусу с пассажирами в Киеве: в полиции рассказали детали

Злоумышленник во время проверки документов устроил стрельбу в самом троллейбусе

Сегодня в Соломенском районе Киева на остановке общественного транспорта "Караваевы дачи" произошла стрельба, в результате которой были повреждены окна троллейбуса. Как сообщалось, стрелка задержали небезразличные граждане.

В полиции Киева сообщили подробности инцидента. Как выяснилось, стрельба произошла не на остановке, а в салоне троллейбуса.

"Правоохранители заметили в троллейбусе мужчину, похожего на подозреваемого в совершении мошенничества: месяц назад в Голосеевском районе злоумышленник устроил псевдообменник, через интернет договорился об обмене 190 тыс. долларов США, а когда клиент передал ему деньги – сбежал через запасной выход.

Правоохранители подошли к мужчине, представились и попросили предъявить документы для проверки. В ответ он резким движением достал оружие, выстрелил в окно, через которое и пытался убежать. Однако оперативники задержали его", – сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, двое полицейских получили незначительные телесные повреждения. Мужчину задержали.

На месте работает следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами, а также устанавливают причастность злоумышленника к совершению мошеннических действий. Кроме того, после проведения первоочередной проверки его действиям будет дана правовая оценка.

Относительно оружия, из которого были сделаны выстрелы, информацию в полиции не обнародовали.

Напомним, во вторник, 4 сентября, в Киеве на территории рынка на Печерске произошла стрельба во время конфликта между охраной и двумя неизвестными, в результате один охранник получил ранения.

Ранее возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой. В конфликте принимали участие трое мужчин, один был госпитализирован. Позже выяснилось, что стреляли из травматического оружия.

Также в Киеве дорожный конфликт между мотоциклистом и водителем автобуса закончился дракой и стрельбой. Напомним, инцидент произошел сегодня около 12 часов дня на улице Щербакивского.