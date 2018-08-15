Стрельба возле рынка в Киеве: появились новые подробности и фото

Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы возле рынка в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе столицы.

"По факту драки со стрельбой следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают участников и причины конфликта", – говорится в сообщении.

Кроме того, с места инцидента правоохранители изъяли гильзы, которые отправят на экспертизу. По заключению эксперта, мужчины стреляли из травматического оружия. Также на месте конфликта обнаружили автомобиль BMW который, по полицейским базам, находится в розыске как похищенный в Обухове. А в микроавтобусе Mercedes, который задержали возле Гидропарка, копы нашли дымовую шашку и бронежилет.

В настоящее время в полицию никто из участников конфликта с заявлениями о совершении преступления не обращался, а молодые люди, которых задержали полицейские, отрицают свою причастность к событиям возле рынка. Кроме того, правоохранители сделали вывод, что встреча была заранее спланирована, и активные участники конфликта – знакомые между собой.

Напомним, сегодня возле рынка в столице произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие.

Кроме того, 10 августа на автостанции на ул. Петлюры в Шевченковском районе произошла перестрелка.