Стрелявший по гаражам киевлянин случайно ранил прохожего

Сегодня, 10:34

Мужчина стрелял с помощью самодельного устройства, которое якобы нашел на свалке

 


Правоохранители задержали мужчину, который ранил прохожего. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители задержали мужчину, который ранил прохожего. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители задержали мужчину, который ранил прохожего. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который ранил прохожего.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Бориспольской лежит раненый человек. На место вызова выехала следственно-оперативная группа управления полиции.

По словам заместителя начальника Дарницкого управления полиции Алексея Кабанченко, 48-летний киевлянин с помощью самодельного устройства, которое якобы нашел на свалке, случайно ранил мужчину. Он пояснил, что стрелял по обледеневшим крышам гаражей, однако пуля срикошетила. Орудие преступления изъяли для проведения экспертизы.

Потерпевшего – 37-летнего местного жителя – госпитализировали в больницу. Правонарушителя задержали и доставили в управление полиции.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы", – добавил правоохранитель.

Напомним, в Подольском районе столицы произошло резонансное происшествие. Как сообщают в полиции Киева, один из покупателей открыл стрельбу в минимаркете, расположенном на первом этаже жилого дома. В результате пострадала невиновная женщина.

Также мы писали, что в ночь на понедельник, 5 марта, в Броварах Киевской области 20-летний парень открыл стрельбу из пистолета по людям.

Ранее в Святошинском районе Киева на бульваре Вернадского произошла драка между двумя мужчинами с последующей стрельбойПострадавшего с ранениями бедра госпитализировали.
рикошет, гаражи, стрельба, ранил
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Опасные покупки: в Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине

Вчера, 13:41

Изначально у мужчины возник конфликт с кассиром  

Происшествия

Патрульные задержали подозреваемого. Фото: ГУ НП в Киевской области

Под Киевом молодой парень устроил стрельбу из пистолета

5 Марта, 12:59

Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы  
Загрузка...

Происшествия

Фото: kordon.org.ua

В Киеве произошла стрельба: один человек получил ранение

3 Марта, 18:30

Злоумышленника разыскивает полиция

Россия

фото Бизнес Online

В России мужчина устроил стрельбу по прохожим из окна многоэтажки

27 Февраля, 23:25

Погиб сотрудник Росгвардии, еще один человек ранен
Загрузка...