Стрелявший по гаражам киевлянин случайно ранил прохожего

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который ранил прохожего.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Бориспольской лежит раненый человек. На место вызова выехала следственно-оперативная группа управления полиции.

По словам заместителя начальника Дарницкого управления полиции Алексея Кабанченко, 48-летний киевлянин с помощью самодельного устройства, которое якобы нашел на свалке, случайно ранил мужчину. Он пояснил, что стрелял по обледеневшим крышам гаражей, однако пуля срикошетила. Орудие преступления изъяли для проведения экспертизы.

Потерпевшего – 37-летнего местного жителя – госпитализировали в больницу. Правонарушителя задержали и доставили в управление полиции.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы", – добавил правоохранитель.

Напомним, в Подольском районе столицы произошло резонансное происшествие. Как сообщают в полиции Киева, один из покупателей открыл стрельбу в минимаркете, расположенном на первом этаже жилого дома. В результате пострадала невиновная женщина.

Также мы писали, что в ночь на понедельник, 5 марта, в Броварах Киевской области 20-летний парень открыл стрельбу из пистолета по людям.

Ранее в Святошинском районе Киева на бульваре Вернадского произошла драка между двумя мужчинами с последующей стрельбой. Пострадавшего с ранениями бедра госпитализировали.