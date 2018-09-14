Стрелявшую в людей бабушку посадили под домашний арест

Сегодня, 12:17

Пенсионерка ранила 20-летнюю девушку

Стрелявшую в людей бабушку посадили под домашний арест

В Голосеевском районе Киева стрелявшей в людей 61-летней женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Правоохранители отметил, что злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. За совершенное подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 11 сентября пенсионерка стреляла из пневматической винтовки из окна своей квартиры на ул. Большая Васильковская, 52, в парочку молодых людей, которые целовались на скамейке возле подъезда. В результате 20-летняя девушка получила ранение в плечо и была госпитализирована.

В ходе обыска у бабушки забрали целый арсенал оружия. В квартире у женщины нашли гранату для подствольного гранатомета, патроны к различному оружию, пневматическую винтовку и зарегистрированное на нее охотничье ружье.
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