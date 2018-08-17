Строительный скандал: под Киевом активисты разгромили стройплощадку высотки

Жители города Вишневое протестуют против возведения многоэтажек. Активисты борются за оборудование парка вместо жилого комплекса. Конфликт между застройщиками и жителями Вишневого возник еще в апреле прошлого года. Тогда на заброшенной территории по адресу улица Машиностроителей, 17а начали строительство домов. Уже тогда активисты впервые сломали забор, сообщает "Информатор"

В четверг, 16 августа, люди снова пришли на бывший пустырь, где сейчас строятся три дома, с требованием создать на пустыре парк. По данным местных жителей, застройщик намерен возвести здесь еще три дома, что возмущает их. Жильцы окрестностей готовы сами сделать зеленую зону. Недавно активисты высадили на скандальной территории 500 деревьев, ухаживая за ними своими силами. Но, по словам людей, строители уничтожили насаждения, а на их месте начали копать котлованы.

В итоге между ними и представителями застройщика возник конфликт. Люди сломали забор и подожгли его, а также пытались трактором засыпать котлованы.

В ответ охрана стройки бросалась камнями и применила слезоточивые баллончики. По словам очевидцев, во время инцидента пострадали несколько человек — активист и пожилая женщина, которая проходила мимо.

Представитель компании-застройщика рассказал, что все документы на строительство в норме, ведь без них бы никто не разрешил застраивать участок. Также он подчеркнул, что в проекте жилого комплекса запланирована постройка детского сада. Кроме того, на территории хотят оборудовать зеленую зону, которая охватила бы территорию речки, она протекает рядом с домами. Сейчас там также пустырь.