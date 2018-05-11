Суд арестовал парня, который битой проломил череп полицейскому

Суд арестовал злоумышленника, который с битой напал на полицейского в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, киевлянину, который нанес битой открытую черепно-мозговую травму работнику полиции, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, 10 мая, двигаясь на собственном автомобиле по ул. Богатырской, злоумышленник создал аварийную ситуацию. Полицейский, который во вне рабочее время стал случайным свидетелем правонарушения, сделал замечание и поехал дальше на собственном авто, однако мужчина догнал его и машиной перегородил дорогу. Между полицейским и преступником с его друзьями, начался словесный конфликт, в разгар которого парень достал из салона авто бейсбольную биту и ударил работника полиции по голове.

Затем мужчина скрылся с места совершения преступления, однако был задержан на ул. Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы.

По согласованию местной прокуратуры Оболонским УП ГУНП в г.Киеве задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 и ч. 4 ст. 296 УК Украины и избрана мера пресечения.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который с кулаками набросился на полицейских столичного метрополитена. Происшествие произошло в июле 2017 года на станции метро "Выдубичи". К стражу порядка обратилась женщина с сообщением о том, что двое неизвестных мужчин в вагоне поезда хулиганят и нецензурно ругаются. Работник полиции сразу отреагировал на информацию. При выходе со станции он остановил агрессивных мужчин и пригласил их пройти в комнату полиции для составления протокола об административном правонарушении. Мужчины категорически отказались выполнять законные требования правоохранителя и продолжали оказывать сопротивление. При этом один из дебоширов кулаком, а затем ногой, несколько раз ударил сотрудника полиции. Для прекращения противоправных действий полицейский применил спецсредство – наручники.