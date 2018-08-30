Суд над водителем Hummer, сбившим насмерть ребенка в центре Киева – подробности заседания апелляции

Апелляционный суд принял решение об отводе одного из судей

В Киеве сегодня, 30 августа, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на постановление о содержании под стражей Кирилла Островского, который на автомобиле Hummer сбил ребенка в центре Киева, сообщает "РБК-Украина".

Адвокат Анна Литвин сообщила, что сторона защиты просила смягчить меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. По словам адвокатов, их подзащитный якобы не скрывался с места событий и даже пытался оказать помощь погибшей.

"Его семья общается с семьей погибшего ребенка. Мы сегодня хотели просить суд о не связанной с содержанием под стражей мере пресечения", – сказала адвокат.

Позже защита попросила об отводе судьи.

"Мы хотим заявить отвод одному из судей коллегии в связи с тем, что он имеет родственные связи с кем-то из следственной группы", – сказала адвокат.

В итоге заседания, Апелляционный суд Киева удовлетворил заявление защиты об отводе одного из судей коллегии по делу Кирилла Островского.

"Суд постановил удовлетворить заявление об отводе судьи и апелляционное производство направить на определение другой коллегии судей", – сообщил судья.

Отметим, заседание прошло без присутствия прокуроров.

Напомним, в июле Шевченковский районный суд Киева избрал Кириллу Островскому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 дней – до 21 сентября без права залога.

Ранее стало известно, что автомобиль Hummer принадлежит не Островскому, который был за рулем, а другому человеку, личность владельца установлена.

По данным СМИ, 10-летняя девочка, которую насмерть сбил Hummer, приехала в Киев в гости из России.

Девочка вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.



