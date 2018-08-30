Суд над водителем Hummer, сбившим насмерть ребенка в центре Киева – подробности заседания апелляции

Сегодня, 17:40

Апелляционный суд принял решение об отводе одного из судей

Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

В Киеве сегодня, 30 августа, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на постановление о содержании под стражей Кирилла Островского, который на автомобиле Hummer сбил ребенка в центре Киева, сообщает "РБК-Украина".

Адвокат Анна Литвин сообщила, что сторона защиты просила смягчить меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. По словам адвокатов, их подзащитный якобы не скрывался с места событий и даже пытался оказать помощь погибшей.

"Его семья общается с семьей погибшего ребенка. Мы сегодня хотели просить суд о не связанной с содержанием под стражей мере пресечения", – сказала адвокат.

Позже защита попросила об отводе судьи.

"Мы хотим заявить отвод одному из судей коллегии в связи с тем, что он имеет родственные связи с кем-то из следственной группы", – сказала адвокат.

В итоге заседания, Апелляционный суд Киева удовлетворил заявление защиты об отводе одного из судей коллегии по делу Кирилла Островского.

"Суд постановил удовлетворить заявление об отводе судьи и апелляционное производство направить на определение другой коллегии судей", – сообщил судья.

Отметим, заседание прошло без присутствия прокуроров.

Напомним, в июле Шевченковский районный суд Киева избрал Кириллу Островскому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 дней – до 21 сентября без права залога.

Ранее стало известно, что автомобиль Hummer принадлежит не Островскому, который был за рулем, а другому человеку, личность владельца установлена.

По данным СМИ, 10-летняя девочка, которую насмерть сбил Hummer, приехала в Киев в гости из России. 

Девочка вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.
Киев, суд, сбил, насмерть, Апелляционный суд, Hummer, заседания, Островский

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Скриншот

Смертельное ДТП в Киеве с погибшим ребенком: суд арестовал водителя Hummer

26 Июля, 16:52

Судья отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца

Происшествия

Фото: Информатор

Водитель "Хаммера" насмерть сбил ребенка в центре Киева: новые подробности от очевидцев

26 Июля, 12:07

Люди не верят в справедливое наказание
Загрузка...

Происшествия

На месте аварии, фото Информатор

Водителю Hummer, сбившему насмерть девочку, объявили еще одно подозрение

25 Июля, 20:56

Сообщение о подозрении вручено подозреваемому в присутствии его адвоката

Происшествия

Фото: Информатор

Водитель "Хамера", насмерть сбивший девочку в Киеве, ехал на красный свет – прокуратура

25 Июля, 18:00

Решается вопрос о дополнительной квалификации действий водителя
Загрузка...