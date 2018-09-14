Суд в Киеве огласил приговор живодеру, убившему семь собак

Шевченковский райсуд Киева приговорил живодера Александра Короля к 10,5 тысячам гривен штрафа и шести месяцам ареста. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Оксана Костюкевич.

Из материалов дела следовало, что Король отравил семь бездомных собак в Ботсаду им. Фомина в центре города. Правозащитница отметила, что живодера тут сразу освободили от ареста, так как уже истек срок давности уголовного дела.

Под сообщением Костюкевич пользователи соцсети высказали свое неудовлетворение столь мягким приговором. Многие говорят о том, что штраф слишком маленький, да и в тюрьме живодер не побывает, так как суд длился 2 года и все сроки закончились.

Напомним, в июле в Киеве живодер на глазах у детей выбросил щенка из окна. От полученных травм животное погибло на месте.

Кроме того, люди просят наказать живодера, который мучил собаку в Яготине Киевской области. Еще в марте полиция открыла уголовное производство.