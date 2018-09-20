Суд вынес приговор ветерану АТО за убийство повара в Киеве

Военного 72-й бригады Вооруженных сил Дмитрия Балабуху, обвиняемого в убийстве в очереди на маршрутку в Киеве возле метро "Черниговская", суд приговорил к 9 годам тюрьмы.

"Решение суда в отношении Дмитрия Балабухи – 9 лет", – говорится в сообщении на странице организации С14 в Facebook.

Кроме того, суд лишил Балабуху звание младшего лейтенанта, а также обязал его выплатить почти 61 тысячу гривень судебных издержек, 550 тысяч гривень компенсации семье убитого. Также Балабуха должен ежемесячно выплачивать по 1300 гривень на каждого ребенка убитого до достижения ими совершеннолетия.

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Отмечается, что защита военного намерена подать апелляцию, чтобы смягчить приговор.

Напомним, конфликт между Дмитрием Балабухой и шеф-поваром Русланом Юрченко произошел рядом со станцией метро "Черниговская" в феврале нынешнего года. По утверждению свидетелей, Дмитрий садился в маршрутку и сообщил, что он имеет статус участника боевых действий. Однако водитель стал спорить, вмешался и Юрченко, дошло до драки. После этого военнослужащий купил нож, вернулся и убил обидчика.

Полиция задержала убийцу мужчины на автобусной остановке.