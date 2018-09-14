Свидетели ДТП в Киеве не дали сбежать пьяному водителю

В аварии перевернулся автомобиль с женщиной и ребенком

Киевляне задержали и вернули на место ДТП пьяного водителя, пытавшегося скрыться с места аварии. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что ДТП произошло на пересечении улиц Билецкого и Гавела. Сбежать пытался водитель Opel JZB728. В результате аварии перевернулась Subaru, в которой находилась женщина с ребенком.

По предварительным данным, никто из пострадавших не получил тяжелых травм. Пострадавших осматривают медики "скорой помощи".

Напомним, возле НАУ пьяный таксист врезался в маршрутку и вылетел на колеи трамвая. В крови у водителя было 2,50 промилле. Причиной аварии стала высокая скорость, на которой мчался таксист. Он не справился с управлением и по касательной врезался в заднюю часть маршрутки.

Кроме того, устроившему смертельное ДТП на Ирпенской трассе водителю грозит 10 лет тюрьмы. В аварии, которая произошла 19 августа, погибли 4 человека, еще 3 в тяжелом состоянии оказались в больнице.