"Травили" и грабили: в Киеве будут судить клофелинщиков

Следователи Голосеевского управления полиции направили в суд обвинительный акт в отношении 18-летней уроженки Сумской области и 35-летнего уроженца Закарпатской области. Пару подозревают в совершении семи разбоев и одного грабежа. Злоумышленники подсыпали жертвам медпрепарат, а потом грабили их: отбирали ценные вещи: деньги, мобильные телефоны, одежду и сумки. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказал в.и.о. начальника следственного отделения Голосеевского управления полиции Сергей Бондарь, во время досудебного расследования по факту разбойного нападения на местного жителя правоохранители начали проверять причастность мужчины и женщины к аналогичным инцидентам на территории Киева.

"В результате мы доказали причастность злоумышленников к семи разбойным нападениям и одному ограблению. Установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый за грабежи и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, вместе со знакомой "угощали" незнакомцев напитками, в которые подсыпали клозапин (антипсихотическое лекарственное средство, нейролептик). После того, как человек терял сознание, у него отбирали ценные вещи", – рассказал он.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции были начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 187 ("Разбой") и ч. 2 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания злоумышленники будут находиться под стражей.

Напомним, ранее столичная полиция задержала человека, который поил киевлян сильнодействующим препаратом и забирал их вещи. Со своими жертвами харьковчанин знакомился возле станций метро и на автовокзале. Сейчас доказана причастность задержанного к шести эпизодам, хотя он признается в большем количестве преступлений. Один из них даже имел смертельный исход.

Также в Киеве банда клофелинщиков до смерти забила турка, который не терял сознание от снотворного.