В Киеве трехлетний малыш погиб, выпав с 15-го этажа – СМИ

В Подольском районе столицы из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок.

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Отмечается, что трагедия произошла на улице Петропавловской, 40. Ребенок выпал с 15-го этажа.

От полученных травм мальчик погиб на месте. Обстоятельства событий будет выяснять следствие.

Напомним, в Оболонском районе Киева трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа высотки. Случай произошел на проспекте Героев Сталинграда, 14г. Ребенок взобрался на подоконник и оперся руками о москитную сетку, которая не выдержала его вес. При падении малыш получил ушибы и был доставлен в приемное отделение детской клинической больницы №7.

Ранее мы сообщали, что в Каменском Днепропетровской области малыш выпал из окна на втором этаже многоэтажки. ЧП произошло на проспекте Свободы, 87.

А в Херсоне 4-летняя девочка выпала с балкона 8-го этажа и выжила.