Трое человек погибли в ДТП в Киевской области

Сегодня вечером произошло смертельное ДТП возле села Хоцки, Переяслав-Хмельницкого района. В результате ДТП погибло трое человек.

Как рассказали в полиции Киевской области водитель "Ланоса" обгонял грузовик и выехав на встречную полосу столкнулся с легковушкой. После этого этот автомобиль въехало еще три машины.

"На данный момент известно о трех погибших. Причины ДТП и количество пострадавших уточняются на место выехали сотрудники полиции", – сообщили нам в полиции Киевской области.

Авария произошла после 18:00

Напомним, в воскресенье утром, 12 августа, на трассе Феодосия – Керчь произошло две аварии, в результате которых погиб один человек и еще 14 получили телесные повреждения.

Также мы писали, что в Харькове автомобиль Audi насмерть сбил мужчину, пострадавший скончался от полученных травм на месте ДТП, а водитель иномарки скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 12 августа.

А в Киевской области отец случайно задавил малолетнего сына.