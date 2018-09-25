Трое киевлян варили амфетамин в арендованном дачном доме – СБУ

Сегодня, 08:59

Наркоделки успевали приготовить 1,5 кг амфетамина в неделю

Фото: СБУ
Фото: СБУ

В Киевской области разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Правоохранители выяснили, что производство психотропов организовали трое жителей столицы в арендованном дачном доме в Бородянском районе. Еженедельно парни изготавливали примерно полтора килограмма амфетамина.

Готовый наркотик они сбывали через сеть дилеров на территории региона. Среди задержанных преступников один уже находился в розыске за торговлю наркотиками, его задержали в "цехе" при изготовлении очередной партии амфетамина.

В ходе обыска сотрудники СБУ обнаружили в нарколаборатории 1,5 кг амфетамина и оборудование для его производства. Стоимость изъятых веществ и принадлежностей по ценам "черного рынка" составляет более полумиллиона гривен. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 309 УК Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, 13 сентября была задержана группа правоохранителей, продававших амфетамин. Среди задержанных – майор и старшина Нацгвардии.

Кроме того, в мае в Киевской области в доме у мужчины нашли амфетамина на полмиллиона. Ранее судимый житель Фастовского района организовал у себя дома нарколабораторию.
СБУ, мужчины, правоохранители, производство, группа, сотрудники, оборудование, амфетамин, наркотик

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

СБУ накрыла лабораторию по изготовлению амфетамина с ежемесячной "прибылью" в 100 тысяч

21 Апреля, 15:18

Злоумышленники попались при попытке сбыть 30 граммов психотропа на улице в Херсоне

Происшествия

На Дарнице задержали банду воров-иностранцев

10 Сентября, 14:44

Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы
Загрузка...

Происшествия

Работника полиции задержали на месте происшествия

В Киеве полицейский попался на хранении амфетамина

25 Июня, 11:37

Мужчина хранил большое количество психотропа в своем автомобиле  

Происшествия

СБУ заблокировала контрабанду сигарет из Приднестровья

23 Июня, 01:22

Контрабанда была организована лицами, которые являются участниками международных группировок
Загрузка...