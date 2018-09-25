Трое киевлян варили амфетамин в арендованном дачном доме – СБУ

В Киевской области разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Правоохранители выяснили, что производство психотропов организовали трое жителей столицы в арендованном дачном доме в Бородянском районе. Еженедельно парни изготавливали примерно полтора килограмма амфетамина.

Готовый наркотик они сбывали через сеть дилеров на территории региона. Среди задержанных преступников один уже находился в розыске за торговлю наркотиками, его задержали в "цехе" при изготовлении очередной партии амфетамина.

В ходе обыска сотрудники СБУ обнаружили в нарколаборатории 1,5 кг амфетамина и оборудование для его производства. Стоимость изъятых веществ и принадлежностей по ценам "черного рынка" составляет более полумиллиона гривен. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 309 УК Украины продолжаются следственные действия.











Напомним, 13 сентября была задержана группа правоохранителей, продававших амфетамин. Среди задержанных – майор и старшина Нацгвардии.

Кроме того, в мае в Киевской области в доме у мужчины нашли амфетамина на полмиллиона. Ранее судимый житель Фастовского района организовал у себя дома нарколабораторию.