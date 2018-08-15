Тройное ДТП в Киеве: маршрутка вынесла легковушку на встречную полосу

Сегодня, 15:16

На встречной полосе в легковое авто врезался еще и минивэн


Тройное ДТП с маршрутным автобусом № 249 в Киеве произошло на улице Березняковской. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Kyiv LIVE.

На видеозаписи зафиксирован момент того, как маршрутка буквально сносит легковой автомобиль, ожидающий возможности разворота либо съезда влево.

Судя по видеозаписи, дорожная разметка в этом месте разрешает такой маневр. Тем временем, маршрутка пошла на опережение, но не вписалась – и вытолкала легковое авто на встречную полосу, где в его бок тут же врезался минивэн.

Вместе с тем, судя во видео, как минимум для водителей легковушки и минивэна инцидент обошелся без тяжелых травм – оба они сами смогли выйти из своих авто.

Напомним, на днях в Киеве загорелся автобус с пассажирами – инцидент произошел на проспекте Бажана около станции метро "Осокорки" в Дарницком районе столицы.

Отметим, в Украине продолжается операция "Перевозчик" – правоохранители массово проверяют маршрутки и автобусы из-за серии резонансных ДТП с множеством жертв.
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