Труханов снова в суде Киева

Судебные заседания по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого НАБУ подозревает в махинациях с покупкой здания бывшего завода "Краян", идут в столице одно за другим.

Так, в понедельник Апелляционный суд не удовлетворил требование прокуроров о смене меры пресечения для одесского градоначальника, оставив в силе решение коллег первой инстанции, которые отпустили Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Тем не менее служители Фемиды приняли решение арестовать имущество мэра, указанное в его электронной декларации.

А сегодня в Соломенском районном суде Киева продолжили рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Труханова от исполнения должностных обязанностей на время проведения расследования.

Под зданием суда вновь собрались одесские активисты, поддерживающие требование прокуратуры. Митингующие принесли с собой плакаты, надписи на которых обвиняли мэра в коррупции и застройке побережья.

Труханов же во время судебного разбирательства заявил, что его рейтинг доверия в Одессе составляет 60%. "Призывы приехать в Киев больше 60 человек не набирают. Это протестный электорат, который есть у любого политика", — считает рулевой Одессы. По итогам заседания суд ходатайство прокуратуры не удовлетворил.

Напомним, мэра Одессы задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля, когда он прилетел из Варшавы.

Всего сообщение о подозрении получили шесть человек, и еще двое находятся в розыске.

Фигуранты дела, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесением ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела это здание на аукционе за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО. Позже счета этой компании были арестованы.

Осенью 2017 года один из депутатов Одесского облсовета, который якобы является бенефициаром этой компании, попытался дать взятку сотруднику НАБУ за снятие ареста со счетов.