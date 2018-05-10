У киевлянина изъяли пистолет Glock с тремя боекомплектами

Сегодня, 13:22

26-летний мужчина якобы нашел оружие на обочине дороги

 

 


В Киеве у мужчины изъяли боевой Glock и три снаряженных магазина к нему.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, во время отработки в рамках операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители получили информацию о том, что 26-летний киевлянин хранит оружие. Следователи получили разрешение суда на проведение обыска в его квартире, а затем осмотрели арендованную им квартиру, которая находится в Печерском районе столицы.


Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Следователи и оперативники с привлечением бойцов полка полиции особого назначения №1 во время обыска изъяли пистолет Glock калибра 9 миллиметров с тремя магазинами, снаряженными 51 патроном. Все это направили на экспертное исследование. По словам мужчины, Glock он нашел на обочине дороги около месяца назад. Правоохранители проверяют происхождение пистолета и цель его хранения", – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте киевлянина. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет заключения.

Напомним, в Днепровском районе Киева полицейские задержали мужчину с гранатой. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, на улице Каунасской при отработке в рамках операции "Оружие и взрывчатка" участковые офицеры полиции вместе с оперативными работниками заметили двух прохожих. При появлении полицейских мужчины занервничали, поэтому их остановили для проверки. Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, во время проверки документов и досмотра вещей в рюкзаке мужчины правоохранители обнаружили гранату РГД-5 и запал к ней.

В апреле в полицию Фастова Киевской области обратился врач местной больницы и сообщил, что в палате под подушкой больного обнаружили гранату. На место происшествия сразу прибыли правоохранители. Гранату РГД-5 с запалом полицейские изъяли у 44-летнего пациента терапевтического отделения, уточнили в пресс-службе полиции Киевской области.
видео, оружие, мужчина, пистолет, Андрей Крищенко
Источник:

"Сегодня"

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