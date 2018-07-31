У водителя, сбившего насмерть ребенка в Киеве, принудительно взяли анализы на наркотики и алкоголь

Шевченковский райсуд Киева 30 июля удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у водителя автомобиля Hummer, который подозревается в совершении ДТП на бульваре Леси Украины, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

В этот же день решение суда о принудительном отборt образцов было выполнено, сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось, после задержания подозреваемый в ДТП прошел тест на драгере, после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.

Тест на драгере, а также результаты лабораторного анализа мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого.

Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отборе.

Получение образцов для экспертизы осуществлено экспертом Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката. По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства.

Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал Кириллу Островскому, подозреваемому в том, что за он за рулем Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 дней – до 21 сентября без права залога.