У здания Минобороны военный поджег себя: появилось видео (дополнено)

В Вооруженных силах объяснили причину самоподжога бойца, которому все же не дали сгореть

Возле здания Министерства обороны в Киеве мужчина поджег сам себя. Украинский военный Сергей Ульянов решил таким образом выразить протест против его увольнения из армии и повлиять на суд, так как он судится с ведомством, передает УНИАН.

Бойца пытались остановить присутствующие, однако он успел облить себя зажигательной смесью и поджег себя. Ему на помощь сразу подбежали пожарные, которые присутствовали там, и с помощью огнетушителей огонь удалось сразу же потушить.

После этого потерпевшему была оказана медицинская помощь.

Как рассказал в комментарии сайту InfoResist начальник пресс-службы Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров, Ульянов уже проиграл два иска к Минобороны и сейчас решил самосожжением повлиять на ход третьего судебного разбирательства.

"Ульянов после увольнения со службы решил судиться с ведомством. Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску, на который он систематически не появляется. Таким образом, требования гражданина Ульянова С.В. перешли в судебную плоскость и уже не в компетенции Командования ССО. Могу предположить, что данная акция — это еще одна попытка повлиять на решение суда, принимая во внимание, что два предыдущих он проиграл. В июне он обратился на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения у здания посольства США", – объяснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Бессрочным" контрактникам разрешили уволиться после двух лет службы

Сам боец на днях анонсировал свой самоподжог и объяснил, почему он это делает и что случилось во время его службы. По его словам, в 2016 году командир одной из частей ССО ВСУ выгнал из части группу "неудобных" бойцов.

"Все рапорты к Командованию ССО остались без рассмотрения. После 5-дневной акции голодовки под стенами Министерства обороны в августе 2017 года, бойцам были выданы удостоверения УБД, и перепуганные военные чиновники Командования ССО быстро отправили их на прохождение ВЛК (медкомиссии). После прохождения ВЛК бойцы были переведены, личным распоряжением Лунева (командующего ССО), в часть Командования ССО ВСУ и фактически опять выгнаны из армии с огромным числом нарушений со стороны Командования", – писал Ульянов.

Военный отметил, что обращения во все государственные инстанции (Минобороны, СБУ, прокуратуру, Генштаб) по восстановлению прав военнослужащих ничего не дали.

"Более двух лет военнослужащие не могут законно уволиться из рядов вооруженных сил, получать медицинскую помощь , достойно жить и работать", – подчеркнул Ульянов.

Как сообщалось, на днях министр обороны Степан Полторак устроил встряску в ВСУ – были наказаны пять офицеров тыла. Военные подозреваются в причастности к краже военного имущества.

В июне на взятке погорел подполковник ВСУ, который вымогал деньги от своего подчиненного за перевод на другое место службы. В передаче взятки даже участвовала его жена.