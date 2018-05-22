Убил и закопал: в Киевской области нашли останки женщины

Сегодня, 16:29

Подозреваемый в преступлении задержан


Подозреваемый в преступлении задержан. Фото: ГУ НП в Киевской области

Подозреваемый в преступлении задержан. Фото: ГУ НП в Киевской области

Подозреваемый в преступлении задержан. Фото: ГУ НП в Киевской области

Правоохранители Киевской области задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в совершении жестокого преступления. Около двух лет назад он убил и закопал свою знакомую, а вчера показал, где спрятал тело.

"Трагедия произошла в селе Пархомовка Володарского района. Установили, что конфликт между погибшей и местным жителем возник после распития спиртных напитков в доме, где она в то время жила. Бездыханное тело женщины односельчанин закопал на территории приусадебного участка ее свекрови. Ни сожитель, ни свекровь-пенсионерка пропавшую не искали, поскольку на момент трагедии были с ней в плохих отношениях", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

В полиции говорят, что подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания. Известно, что мужчина состоит на учете у врачей из-за психических расстройств.

Останки женщины направили на экспертизу, чтобы выяснить точную причину и дату смерти. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Ранее прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование в отношении мужчины, который на почве ревности забил до смерти знакомого, а затем, пытаясь скрыть следы преступления, закопал его тело в своем дворе.

Также мы сообщали, что в Дарницком районе Киева мужчина закопал в лесополосе свою умершую сожительницу.
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Источник:

"Сегодня"

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