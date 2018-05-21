Убийцы школьницы под Киевом сядут на 12 и 13 лет и заплатят миллион

Суд назначил наказание для двух парней, которые жестоко убили 16-летнюю девочку в городе Васильков.

Напомним, как сообщала "Сегодня", преступление произошло еще в 2016 году. По данным прокуратуры Киевской области, тогда 17-летний, ранее судимый парень, и его 16-летний друг, прогуливаясь возле стадиона со своей несовершеннолетней знакомой, начали выяснять между собой отношения и на почве ревности между ними началась ссора.

"16-летний парень схватил девушку одной рукой за шею, а другой обхватил тело, перекрыв таким образом доступ воздуха в дыхательные пути, в результате чего потерпевшая потеряла сознание и упала на землю. В дальнейшем, на почве личных обид ребята решили убить несовершеннолетнюю: выдернули из ее ботинка шнурок и задушили ее, а затем завладели ее мобильным телефоном. С целью скрыть следы преступления злоумышленники перенесли труп девочки в яму возле стадиона и засыпали его мусором", – сообщают в прокуратуре области.

Вина обоих участников преступления была доказана. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 и 13 лет, также обвиняемые должны выплатить родителям убитой 1 млн грн.