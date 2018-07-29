Убийство девушки на столичной Оболони: подозреваемый задержан

Сейчас с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в Оболонском районе столицы. Об этом "УНН" сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.

"Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки задержали правоохранители. Сейчас с ним проводятся неотложные следственные действия", – сообщили в полиции.

Напомним, что вчера на Оболонском районе Киева на ул. Вышгородской полицейские обнаружили тело пропавшей накануне 16-летней жительницы Закарпатской области со следами насильственной смерти.

Следственный отдел полиции начал уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, ранее задержанному в Киеве гражданину Польши, который с ножом напал на двух прохожих, сообщили о подозрении. 28-летнему иностранцу инкриминируют умышленное убийство одного человека и покушение на убийство другого.

Ранее в Киеве продавец шаурмы ранил ножом посетителя. По информации свидетелей, два человека пришли, заказали еду и отказались за нее платить, после чего произошел конфликт между двумя мужчинами и поваром.

Кроме того, в Дарницком районе столицы из-за ревности мужчина ножом ранил жену.